SARONNO – Oggi, sabato 14 maggio c’è gara 2 di playoff della Pallavolo Saronno, nel campionato maschile di serie B. Vinta in scioltezza, in casa, gara 1 contro Acqui Terrme gli “amaretti” restituiscono la visita agli avversari, con l’obiettivo di chiudere la serie. L’incontro è previsto con inizio alle 21, ad Acqui Terme.

“I nostri amaretti, dopo la vittoria per 3-0 in gara 1, dovranno provare a ripetersi per poter accedere alla finale, ma non sarà facile fuori casa e senza il proprio pubblico – ricordano i dirigenti saronnesi – Gara 2 semifinale si giocherà sul parquet del palasport di Acqui Terme. Diretta Facebook del match con il commentatore Roberto Munk”.

