x x

LOMAZZO / TRADATE – Nel girone B di Prima categoria ultima giornata di regular season con il recupero della 18′ giornata, e vittoria esterna 2-1 della Salus Turate contro l’Albavilla; la capolista Esperia Lomazzo chiude in bellezza espugnando 3-0 il campo del Tavernola mentre per il Rovellasca 1910 sconfitta interna 3-0 contro la Guanzatese. In classifica Lomazzo primissimo, Rovellasca terzo, la Salus Turate quart’ultima.

Nel girone N 3-3 del Ceriano in trasferta sul campo della Afforese: il Ceriano chiude al terzo posto in classifica.

In Prima categoria nel girone A, recupero della 18′ giornata, Fc Tradate vittorioso in casa 4-2 sulla Faloppiese Ronago (gol tradatesi di Ferrenti e Stefanazzi e doppietta di Simone) e vittoria esterna della Pro Azzurra Mozzate, 3-1 sul cmapo del San Michele. Pro Azzurra quinta, con 43 punti; mentre Tradate con 40 punti è settima.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

15052022