COGLIATE – Festa grande per la Cogliatese che questo pomeriggio ha espugnato il campo del Limbiate, nel secondo turno dei playoff di Terza categoria. Peggio classificati, i cogliatesi erano obbligati a vincere e sono riusciti nell’impresa, allo stadio comunale di Limbiate dove erano stati seguiti da tanti sostenitori e simpatizzanti: è finita 1-2.

La Cogliatese, che dunque festeggia il passaggio in Seconda categoria, era arrivata a questo appuntamenti superando il primo turno, 0-0 contro la Legnanese (ma passaggio del turno di Cogliate grazie al miglior piazzamento in regular season); mentre Limbiate – arrivato secondo alle spalle dell’Oratorio Lainate, c’era stato il passaggio diretto al secondo turno.

