SOLARO – “Oggi sono stata all’inaugurazione del festival “In & Aut – Inclusione & Autismo”. Un progetto molto importante sul tema dell’autismo e dell’inclusione al lavoro”.

Lo racconta il sindaco di Solaro Nilde Moretti: “Tante le personalità presenti: la presidente del Senato Casellati, Beppe Sala, Letizia Moratti, la presidente della Fondazione Bracco (con cui collaboriamo anche noi per le borse di studio). Tra i promotori inoltre l’amico Eugenio Comencini, autore di un interessante disegno di legge riguardante le startup l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Tantissime anche le associazioni presenti. Tutti per provare concretamente a costruire un futuro di inclusione per chi da solo non può farcela”

“Il mio pensiero è andato inevitabilmente a IN X AUT, associazione del nostro territorio, molto attiva proprio su questo tema. Inoltre, alle famiglie e a tutti i ragazzi che vivono questa condizione. Ci tengo infatti a sottolineare che non si tratta di una malattia ma di una condizione, da vivere quotidianamente”.

