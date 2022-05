x x

CISLAGO – Per una caduta dalla motocicletta due persone oggi hanno avuto bisogno di soccorsi: si tratta di una donna di 44 anni e di un uomo di 53 anni. Il fatto si è verificato alle 15.15 lungo la strada provinciale 21, che in quel tratto prende il nome di via Giovanni XXII, alla periferia del paese e sul posto è subito intervenuta una ambulanza del Sos Mozzate che ha soccorso i feriti, trasportati all’ospedale di Saronno per essere medicati e per tutti gli accertamenti medici del caso, non sono apparsi in pericolo.

Sempre alla periferia di Cislago oggi, in zona Massina, anche uno scontro fra due automobili, con molti danni materiali.

