ORIGGIO – Silenziosissimo e decisamente abile il ladro che qualche notte fa ha preso di mira una villetta. Si è impossessato di contanti e preziosi incurante della presenza della famiglia, 9 persone che dormivano profondamente e che non si sono accorte dell’intruso che gli passava accanto controllando l’intera casa.

Il malvivente è entrato in azione tra le 2 e 3. Il ladro ha realizzato un lavoro audace ma sistematico: ha setacciato prima il piano terra (coprendo una telecamera con una felpa) e poi il piano superiore incurate del fatto che la famiglia fosse presente ed addormentata. Ha preso contanti, qualche gioiello e portafogli. Li ha messi in un sacco e quindi è uscito dalla porta d’ingresso.

Qui l’unico errore visto che ha fatto scattare l’allarme. Era però ormai troppo tardi: la famiglia si è alzata e mobilitata ma l’intruso ha avuto tutto il tempo di scappare nella notte.

