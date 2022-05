x x

SARONNO – Tra gli interventi in corso nel presidio ospedaliero di piazzale Borella c’è il rifacimento della pavimentazione dei viali interni che prelude ad un rinnovamento della gestione del parcheggio.

Di questo tema ha parlato il direttore generale Eugenio Porfido dell’Asst Valle Olona intervistato da ilSaronno e Radiorizzonti nell’ambito dell’iniziativa per avere risposte sul presente e il futuro dell’ospedale.

“Ci stiamo occupando di rifare il manto stradale dei vialetti interni dell’ospedale e poi provvederemo a riorganizzare i parcheggi. Intendiamo trovare un accordo con il Comune per fare in modo che la polizia locale abbia la possibilità di intervenire all’interno del recinto ospedaliero. E’ una soluzione che stiamo già sperimentando a Busto Arsizio e che da risultati nel garantire l’uso degli stalli a chi ne ha diritto e bisogno”.

Multe in arrivo insomma per chi non rispetta le norme per l’accesso e la sosta nell’area ospedaliera.

