SARONNO – Scontro in via Volta poco prima delle 20 di domenica sera. La dinamica sarà ricostruita dai carabinieri arrivati sul posto coi soccorso. L’auto una Citroen ha riportato consistenti danni nella parte anteriore a partire da parabrezza dove è stato sbalcato il 21enne che viaggiava in sella alla moto.

L’impatto è stato effettivamente violento e l’intervento di passanti e residenti rapido sia per aiutare il giovane sia per moto che ha preso fuoco. A domare le fiamme i vigili del fuoco del distaccamento del posto.

Per aiutare il 21enne sono intervenuti un’ambulanza e l’automedica che hanno operato a lungo sul posto per stabilizzarne le condizioni prima del trasferimento al pronto soccorso.

