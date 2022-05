x x

SARONNO – CESATE – LIMBIATE – Grande cordoglio per la scomparsa di don Angelo Gornati avvenuta sabato sera in seguito ad un aggravamento delle sue condizione. Da qualche settimana stava combattendo contro il Covid e malgrado le 3 vaccinazioni il religioso non è riuscito a superare l’infezione.

Da domani la salma si troverà alla sala del commiato Giannella di Limbiate lunedì dalle 12 alle 18. Il funerale sarà martedì 17 maggio alle 10 in Prepositurale a Saronno.

Classe 1941 di Saronno, don Angelo è stato parroco della comunità di Limbiate a partire dal 1992 proprio qui aveva conosciuto l’ambasciatore Luca Attanasio per il quale aveva pronunciato un’intensa omelia funebre. Grande partecipazione anche dalla comunità cesatese che saputa della scomparsa ha dedicato un ringraziamento al religioso. “Grazie per la tua preghiera, per i sacramenti celebrati per la comunità, per i doni condivisi, per il “sì” generoso detto al Signore ogni giorno”.

