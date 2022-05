x x

SARONNO – A chiarire l’accaduto con precisione saranno i rilievi e le analisi della polizia locale ma secondo i primi riscontri e le prime testimonianze ci sarebbe l’improvvo passaggio di un pedone all’origine del sinistro avvenuto ieri pomeriggio in via San Francesco tra due moto.

Due sedicenni stavano viaggiando sulle proprie moto quando il primo dei due si è fermato per lasciar passare un pedone. Nel frattempo è sopraggiunto il secondo mezzo e mentre frenava è sbucato un secondo passante. Per evitare il pedone la ragazza ha sterzato ed ha finito per urtare il manubrio della prima moto. Il conducente del primo mezzo è rimasto in piedi ma lei è finita rovinosamente a terra.

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Misinto che ha stabilizzato le condizioni della giovane per oltre un’ora prima di trasferirla all’ospedale di Legnano per le cure del caso.

Come detto sul posto anche una pattuglia della polizia locale che ha provveduto ad effettuare i rilievi e a raccogliere la testimonianza dei presenti.

