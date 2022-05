x x

CISLAGO – Incidente stradale questa mattina alla periferia di Cislago, in zona Massina: si sono scontrate due automobili, una Alfa Romeo Giulietta ed una Ford Fiesta. E dopo l’impatto la Ford ha terminato la propria corsa finendo in un vicino terreno agricolo. E’ successo alle 8.15 in via Virgilio, che è stata temporaneamente chiusa al traffico all’arrivo dei soccorsi: sono sopraggiunti una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, i vigili del fuoco e due ambulanze, di Sos Uboldo e Sos Mozzate.

Due persone hanno avuto bisogno di cure mediche, un uomo di 35 anni ed una donna di 41 anni. I feriti non sono apparsi in gravi condizioni e sono stati trasportati negli ospedali di Saronno e Legnano per gli accertamenti del caso e per essere medicati. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire dinamica e responsabilità del sinistro; ingenti i danni materiali alle due autovetture.

(foto: particolare di una immagine dell’incidente apparsa sui social)

15052022