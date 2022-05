x x

SARONNO – Incidente stradale questo pomeriggio in via Brianza di Cassina Ferrara alla periferia di Saronno dove dopo lo scontro fra una automobile ed una motocicletta due persone hanno avuto bisogno di cure mediche. Il fatto è successo alle 16.20, sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia cittadina ed è arrivata l’ambulanza della Croce verde e l’automedica da Como.

I feriti sono un ragazzo di 16 anni ed una donna di 46 anni: non sono apparsi in gravi condizioni. I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi ed avviato accertamenti al fine di chiarire con precisione la dinamica del sinistro e risalire alle eventuali responsabilità di quel che è accaduto.

