Calcio 1′ cat. B: mister Brittanni resta al Rovellasca

ROVELLASCA – “Lo Sport Club Rovellasca comunica in anticipo di aver rinnovato l’incarico alla guida tecnica della prima squadra per la stagione 2022-23 a mister Gionata Brittanni, che è felice e onorato di continuare a rappresentare i colori rossoblù. Ora serenità, testa e gambe a questo appassionante finale di stagione che ci vede protagonisti nella corsa playoff da vivere con entusiasmo! Forza Rovellasca”. Così una nota del club della bassa comasca, che ha dunque già le idee chiare anche per la prossima stagione.

La formazione maggiore milita nel campionato di Prima categoria, girone B. Il saronnese Brittanni vanta trascorsi da calciatore, anche nel Fbc Saronno, e quest’anno come tecnico ha portato il Rovellasca 1910 nelle zone alte della graduatoria.

