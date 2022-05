x x

LIMBIATE – Un incontro che vale una stagione, l’ultimo posto da contendersi per la promozione, quello di domenica pomeriggio della Cogliatese nella finale di Terza categoria in trasferta contro Limbiate.

La cronaca – La Cogliatese sembra voler mettere subito in chiaro le proprie intenzioni e guadagna dopo pochi secondi dal fischio iniziale una punizione da una posizione interessante. Al 2′ è Pecin a prendersi la responsabilità della battuta: scelta che non poteva essere più azzeccata con il numero 10 che trasforma la punizione portando subito in vantaggio i ragazzi di mr. Basilico.

Il sogno della seconda categoria inizia a prendere forma e sembra sempre più nitido dopo il 4′: dal limite dell’area Beretta fredda il portiere avversario e raddoppia le distanze portando il risultato sullo 0-2, punteggio che durerà fino allo scadere del primo tempo regolamentare.

Dopo il fischio della ripresa la squadra di casa cerca di ribaltare una partita con un inizio shock per la Limbiatese cercando di rendersi pericolosi. La Cogliatese cerca di contenere le scorribande della squadra di casa ma si vede fischiare contro un calcio di rigore al 27′.

La pressione è tanta ed il pallone assume un peso specifico maggiore: il numero 10 della Limbiatese parte dagli 11 metri ma fallisce, si resta sullo 0-2.

Il destino sembra però dare una seconda chance ad Anselmi: dopo pochi minuti dal rigore fallito, l’arbitro fischia di nuovo indicando il dischetto, di fronte ad Ortolan compare la stessa maglia che questa volta trasforma il calcio di rigore ed accorcia le distanze, 1-2 e risultato riaperto.

La Cogliatese si chiude in difesa e regge fino al triplice fischio dell’arbitro che non solo sancisce la fine della partita, ma anche una nuova categoria ed una nuova sfida per la squadra di mr. Basilico.

Alessio Cattaneo

Limbiate-Cogliatese 1-2

LIMBIATE: Capparelli, Boschetti (27′ st Gallo), Zanco, Moratti, Peraro, Malinverni, Bottari (10′ st Betti), Ronchi (42′ st Quatrini), Ponti (18′ st Busso), Anselmi, Bezzi (37′ st Perillo). All. Corsaro

COGLIATESE: Ortolan, Marcolongo, Roncalli (42′ st Veronese), Murari, Pastore, Saleri, Cimnaghi, Balestrini, Beretta (22′ st Zampieri), Pecin (42′ st Ventrella), Celotti (43′ st Chiari). All. Basilico

Marcatori: 2′ pt Pecin (C), 4′ pt Beretta (C), 27′ st (R) Anselmi (L).

