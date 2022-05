x x

ROVELLO PORRO – La lista “Per Rovello Pavan Sindaco” si presenta a sostegno del Sindaco uscente Paolo Pavan con l’obbiettivo di proseguire il cambiamento avviato in questi 5 anni. “Tutti i consiglieri in carica si sono ricandidati – spiegano dalla lista – ed abbiamo poi inserito alcune persone nuove che porteranno idee ed entusiasmo”. Novità sul fronte del logo: “Questa volta, a differenza delle passate elezioni, abbiamo deciso di affiancare una lista civica asl simbolo della Lega perchè siamo orgogliosi della nostra identità politica però vorremmo anche cercare di allargare il nostro bacino elettorale anche al di fuori dell’elettorato Lega”.

Ecco i candidati: Gianmario Premoli, Roberto Monti, Rosalba Alberio, Angela Formaggia, Lorenzo Ferzi, Angelo Volontè,Gabriella Alberio.

