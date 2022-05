x x

SARONNO – E’ stata una domenica caratterizzata dagli incidenti quella appena trascorsa: scontri a Cislago e Saronno fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Origgio, ladro silenziosissimo ripulisce una villetta mentre la famiglia dorme.

Aggredite due passanti a Garbagnate da una donna armata del martelletto in dotazione sui convogli.

Rivoluzione parcheggi all’ospedale: ecco cosa c’è in programma.

A che punto siamo con il Gelato Contest? Ci sono ancora 166 buoni per coni gratis.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn