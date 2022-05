x x

SARONNO – “Un’ intensa settimana di teatro al Giuditta Pasta, gli studenti di diversescuole superiori della citta’ si sono esibiti sul palco del teatro cittadino mettendo in scena i lavori preparati durante l’anno scolastico”

inizia così la nota del vicesindaco Laura Succi.

E’ stata un’autentica festa della ripartenza, dopo due anni di pausa forzata. I ragazzi hanno saputo costruire storie per raccontarsi, hanno veramente offerto al pubblico le loro difficoltà, ma anche la gioia di riprendere, i punti di vista, il pensiero e l’ironia, ci hanno regalato un momento di grande condivisione.

E insieme a questo si e’ potuto verificare l’importanza della relazione con i docenti che li hanno accompagnati nei laboratori, veri e propri “compagni di strada”. Certo non tutti sono attori consumati, anche se tra loro scommetterei possa uscire qualche bel talento teatrale, ma da queste serate porto con me la convinzione che, nonostante il difficile periodo attraversato, i nostri ragazzi ci garantiscono un futuro migliore.

Merito loro, della scuola eccellente in citta’, ma anche della grande opportunita’ offerta dalla presenza in citta’ di un teatro che, grazie all’attenzione dell’amministrazione, assolve un’importante funzione culturale.

