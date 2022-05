x x

Milano, 16 maggio 2022 – Maxi Zoo Italia conferma il suo impegno a sostegno del Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei Non Vedenti ONLUS.

Tra marzo e aprile, in tutti i negozi è stata promossa una raccolta fondi a favore delle attività del Centro di Limbiate dedicato alla formazione e all’affidamento di cani per non vedenti: numerosi i clienti che hanno aderito alla campagna di raccolta fondi “Un cuore che guida” e che hanno consentito di raccogliere 130.000 €.

La donazione permetterà di contribuire alla formazione e all’addestramento dei futuri cani guida del Centro di addestramento Lions di Limbiate, per dare l’opportunità a persone non vedenti di migliorare la qualità della loro vita.

“Grazie alla sensibilità dei nostri clienti e al grande impegno dei dipendenti abbiamo potuto contribuire in maniera concreta al sostegno del Centro di Limbiate, una vera eccellenza a livello europeo nella formazione di cani guida” dichiara Luca Rotunno, Marketing&Purchasing Director di Maxi Zoo Italia. “Da sempre Maxi Zoo si impegna per migliorare e rendere felice la vita degli animali e dei loro padroni e per questo siamo particolarmente orgogliosi di rinnovare il nostro impegno al fianco del Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions”.

Maxi Zoo sostiene il Servizio Nazionale Cani Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei Non Vedenti ONLUS dal 2014 e nel corso della collaborazione ha donato oltre mezzo milione di euro contribuendo così concretamente all’educazione di nuovi cani guida, alla realizzazione dell’asilo dei cuccioli e della nursery, all’incremento del numero di addestratori e all’arredo dell’appartamento costruito all’interno del centro.