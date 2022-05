Musarò: “Settemila atleti in arrivo da maggio a settembre”

x x

SARONNO – “Con il maxi torneo organizzato da Amor e Robur si apre una stagione di grandi eventi sportivi a Saronno arriveranno 7 mila atleti”

Sono le parole dell’assessore allo Sport Gabriele Musarò che a Radiorizzonti ha fatto il punto del calendario saronnese.

“Dopo il torneo internazionale di tennis allo sporting e lo splendito evento per il calcio giovanile a Saronno arriveranno in rapida successione: il saggio della Corrias, un torneo di minigolf in via Ungaretti, la 24 per un’ora organizzata dal Gap e il Running day”. A settembre ci sarà il torneo del Pedale saronnese e la Strasaronno.

“Tutti questi eventi porteranno a Saronno oltre 7 mila atleti con un importante indotto per la città e il commercio. Saronno è pronta ad accoglierli e siamo pronti a fare in modo che lo sia. E’ un tema su cui l’Amministrazione anche con l’assessore al Commerciom sta lavorando”.