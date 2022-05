x x

SARONNO – “L’amministrazione comunica alla cittadinanza che la nota allarmistica apparsa sui social circa la presenza di zecche al Parco Salvo d’Acquisto è completamente priva di fondamento”

Inizia così la nota del comune in merito alla segnalazione arrivata sul gruppo “se di Saronno se…”.

“Le verifiche fatte in mattinata dagli ispettori ambientali presso questo parco confermano che si tratta di larve e neanidi di coccinella, presenti in gran numero nel parco sopra i tigli e a terra, e in misura minima di cimice.

Le prime estremamente utili per distruggere afidi e altri parassiti della vegetazione, le seconde innocue. Si invitano i cittadini a effettuare sempre le segnalazioni agli uffici competenti – in questo caso scrivere all’Ufficio Verde ([email protected]) – e utilizzare i social in maniera appropriata, anziché procurare inutili allarmismi nella popolazione con comunicazioni improprie”.