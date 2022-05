x x

TURATE – Il Comune di Turate “si complimenta col giovane cantautore, nativo di Turate, Alessandro Rina, in arte Alex, per l’ottimo percorso che sta svolgendo presso la scuola artistica di “Amici” e per aver conquistato il “disco d’oro”, 50 mila copie vendute, col brano “Sogni al cielo”.

Da parte dell’Amministrazione civica turatese, una citazione di Rita Pavone: “La differenza che fa di un cantante un artista è riuscire a proporre dei brani famosi rendendoli propri, aggiungendo note diverse ed altre intuizioni musicali che non sono presenti nella versione originale. Sono tutti bravi, ma Alex e Sissi fanno la differenza”.

——–



Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.Per Whatsapp aggiungere il numeroalla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto da Facebook del Comune di Turate: una sorridente immagine di Alex)

16052022