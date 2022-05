x x

MISINTO – E’ ancora accesa la fiammella della speranza per il Cgds Misinto, che vuole evitare la retrocessione in Terza categoria e potrà farlo il prossimo fine settimana, disputato i playout. Impegnata nel girone I di Seconda categoria, la compagine biancoverde attende di conoscere il proprio avversario ovvero la vincente dello spareggio infrasettimanale tra Rovellese e Cascinamatese che sono arrivate appaiate all’ultimo posto della classifica. Chi perde retrocede direttamente e chi vince invece affronta il Misinto, per definire qualche sarà, appunto, la seconda retrocessa di questa stagione.

Questa invece la classifica finale di regular season: Veniano 62 punti, Oratorio Merone e Itala 44, Novedrate 43, Cassina Rizzardi 40, Stella Azzura Arosio 39, Gerenzanese 37, Virtus Cermenate 36, Bulgaro 32, Lambrugo 31, Serenza Carroccio 28, Misinto 23, Cascinamatese e Rovellese 21.

17052022