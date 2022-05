x x

CISLAGO – La mattina di domenica 15 maggio, si sono ritrovati i rappresentanti delle associazioni e circa 40 volontari, in via Maestri del lavoro, presso il Parco del Bosco del Rugareto, per partecipare alla “Giornata del verde pulito 2022” iniziativa promossa dalla Regione Lombardia. Il comune di Cislago ha quindi organizzato la pulizia dei boschi, che da ormai da due anni, causa pandemia e maltempo, era stata sospesa.

Il gruppo, animato da grande entusiasmo, sotto la direzione dell’assessore Michele Uboldi, si è diviso in gruppi più piccoli per coprire il meglio tutto il territorio di bosco da ripulire, individuando punti di raccolta, dove i mezzi potessero arrivare per caricare. L’attività ha consentito di ripulire il territorio dell’equivalente di un container di rifiuti.

Sono stati inoltre localizzati alcuni appostamenti legati allo spaccio (attività questa in linea con il progetto ministeriale in corso, volto al contrasto della gestione di stupefacenti) e recuperate alcune biciclette oggetto di furto, che sono a disposizionedei proprietari che hanno subito dei furti rivolgendosi alla depositeria comunale.

Le attività si sono svolte in sicurezza, grazie alla preziosa vigilanza e collaborazione della Polizia Locale, della Protezione Civile e delle Guardie Ecologiche Volontarie.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

17052022