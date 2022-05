x x

SARONNO – Ottima prestazione per le ginnaste della Corrias che a Fermo hanno brillato nella finalissima Gold A3.

Laura Clerici ha chiuso al decimo posto, Aurora Marziani al 19esimo e Vittoria Moro al 33esimo posto. Alice Volonteri non è passata alle finalissime di domenica ma ha tenuto alto anche lei la bandiera della Corrias

Un plauso ai talenti saronnesi, allenate da Lara Varani e Luca Mancinelli, arriva dall’intera società e da chi in questo weekend le ha sostenuto con affetto anche sui social. Hanno 11 anni e si allenano tra le 18 e le 20 ore a settimana e grazie alla loro passione e determinazione unita all’ottima guida del team Corrias, hanno centrato l’ambizioso traguardo di conquistare un posto nelle finali nazionali della categoria gold.

In autunno proveranno a centrare il risultato anche come squadra nelle specialità trave, corpo libero, parallele e volteggio.

