Rovello Porro, al parchetto è arrivata la cocciniglia

ROVELLO PORRO – “Gli alberi del parco giochi di via Luini sono infestati dai parassiti giapponesi”: a comunicarlo sono i volontari dell’Ave, l’Associazione verde età. Le piante sono state infatti invase dalla cocciniglia, che si sta manifestando anche nella vicina Saronno, dove nelle ultime settimane ci sono state decine di segnalazioni.

Non è pericolosa per l’uomo, ma il particolare aspetto non piace a molti. Ed il problema è che questo insetto arrivato chissà come in Lombardia dal Giappone, non ha predatori naturali ed è un vero flagello per le piante, si nutre infatti della linfa ed alla lunga può causare la morte degli alberi o comunque danneggiarle notevolmente.

I volontari dell’Ave hanno tempestivamente informato l’Amministrazione civica così che possano essere presi i provvedimenti del caso anche se la disinfestazione da questo tipo di insetti non è mai molto semplice.

(foto: la cocciniglia come si presenta su una pianta dal parco giochi situato in via Luini a Rovello Porro)

17052022