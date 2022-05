x x

SARONNO – Come annunciato ieri dall’Amministrazione comunale stamattina una maxi bandiera arcobaleno è stata posizionata su Villa Gianetti la sede di rappresentanza del Comune in via Roma. Stamattina alle 9 la bandiera sventolava già sotto il logo della città mentre all’ingresso del cancello dà bella mostra una locandina con lo slogan “Blocca l’odio, condividi il rispetto”. Alle 9,30 saranno presenti il sindaco Augusto Airoldi e la vice Laura Succi.

Così l’Amministrazione ha aderito alle iniziative per la giornata internazionale contro l’omotransfobia. L’anno scorso era stato realizzato un video di sensibilizzazione in collaborazione con il comune di Bollate e c’era stata l’adesione del comune di Saronno alle rete Ready nata per coordinare sinergicamente a differenti livelli di governo le azioni di Enti Locali e Regioni finalizzate a prevenire, contrastare e superare le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, anche in una chiave più ampia di altre discriminazioni per sesso, età, disabilità, origine etnica e orientamento religioso.

