SARONNO – Chiesa gremita stamattina per l’ultimo saluto a don Angelo Gornati 81enne che si é spento sabato dopo aver contratto il Covid. Originario di Saronno é stato parroco a Limbiate e a Cesate.

A presiedere la cerimonia il vicario episcopale monsignor Luca Raimondi alla presenza del vicario episcopale monsignor Maurizio Rolla e monsignor Erminio De Scalzi. Sull’altare anche i sacerdoti della città guidati dal prevosto monsignor Claudio Galimberti con il predecessore don Angelo Centemeri.

Presenti diverse autorità civili e militari guidati dai sindaci di Saronno Augusto Airoldi, di Limbiate Antonio Romeo e quello di Cesare Roberto Vumbaca con i rispettivi gonfaloni a lutto. Non sono mancate le delegazioni della Croce d’Argento Limbiate e del Cai di Besana Brianza.

“Quella di don Angelo é stata una vocazione vissuta senza sosta fino alla fine – ha spiegato nell’omelia don Aristide Fumagalli – é stato un uomo e un prete di grandi affetti e grandi passioni. Aveva la vocazione del missionario e l’ha accarezzata a lungo anche se poi si è messo al servizio delle comunità di Besana Brianza, Limbiate e poi Cesate. E credo che di questa sua passione si sentisse anche nell’ambasciatore Luca Attanasio e in don Francesco”.

Ed ha concluso:”Don Angelo ci ha lasciato una delle migliori intepretazioni del prete ambrosiano: spaziava, con gli occhi e il cuore, nei diversi ambiti della società civile e comunità cristiana. E l’ha fatto malgrado la malattia e gli acciacchi dell’etá con un’energia che sembrava non esaurirsi mai”.

Al termine delle esequie il ricordo della nipote che a nome della famiglia ha rimarcato commossa “ti porteremo sempre nei nostri cuori. Per noi ci sei sempre stato. Sapevi ascoltare senza giudicare e amavi senza condizioni”.

“Don Angelo – il ricordo della comunità di Besana ceh he ricordato anche la sua passione per la montagna – é stato un sacerdote coraggioso dove c’era un dolore era sempre presente. C’è sempre stato per gli ultimi. Aveva una parola per tutti: gli arrivavano dal cuore. Ci ha dato una testimonianza di amore unica. Ringraziamo il Signore per averci dato una persona così speciale e unica.”

A chiudere, prima dei lunghi applausi che hanno salutato l’uscita della bara, l’omaggio del Centro aiuto alla Vita “un grazie per la generosità con cui ci sei stato vicino e ci hai sostenuto”

