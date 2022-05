Calcio Fbc Saronno, in squadra anche De Nicolo

x x

SARONNO – Paolo De Nicolo responsabile organizzativo del Fbc Saronno che si sta già organizzando in vista dea prossima stagione. Dopo una carriera da calciatore nei dilettanti e la carriera da dirigente, direttore sportivo e direttore generale, Paolo De Nicolo dopo l’esperienza alla Lentatese entra nella squadra biancoceleste.

“Quando il direttore generale Proserpio mi ha contattato per collaborare con lui non ci ho pensato due volte a dire di sì, Saronno è una piazza importante che fa battere forte il cuore dei tifosi, stiamo lavorando insieme a tutto lo staff dirigenziale alla creazione di tutto quello che serve per una prossima stagione al top” rileva il nuovo dirigente saronnese.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn