x x

CARONNO PERTUSELLA – Con una doppietta di Riccardo Boschetti l’Under 19 della Caronnese supera la Vis Nova Giussano e strappa così il pass per i playoff. 2-0 il risultato finale con l’attaccante classe 2004 sugli scudi. Ma un plauso va fatto a tutti i giocatori di Alessandro Munari, che in una stagione lunga hanno raggiunto il loro primo obiettivo. E ora, dopo il turno infrasettimanale di mercoledì, comincerà il tortuoso cammino dei playoff.

Boschetti trascina dunque la Juniores; due gol per domare l’avversario in una giornata praticamente perfetta. Il “Bosco” colpisce, permette ai ragazzi di Caronno di conquistare tre punti fondamentali e… sfiora anche la tripletta. Solo la traversa nega di portarsi a casa il pallone, con Boschetti che aveva provato il tiro a giro per coronare un sabato perfetto.

Mercoledì la trasferta di Novara, poi i playoff. Dove ci potrebbe essere nuovamente la sfida con la Vis Nova Giussano, attualmente quarta. In lizza anche Casatese e Città di Varese.

(foto: la formazione juniores della Caronnese)

18052022