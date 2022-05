x x

CISLAGO – Tornano ad accendersi i riflettori sul problema della sicurezza stradale alla Massina dopo l’incidente avvenuto nella giornata di domenica, a dare voce alla preoccupazioni dei residenti l’ex sindaco, ora consigliere di minoranza, Gianluigi Cartabia: “Anche domenica si è verificato un incidente, da mesi i residenti della Massina attendono dal sindaco una risposta alla loro richiesta.”

L’ex primo cittadino entra nello specifico parlando anche delle possibili soluzioni: “Certo se ci fosse stato il dissuasore di velocità che noi avevamo messo e che nella richiesta i cittadini della Massina chiedono di ripristinarlo più vicino al centro abitato, forse l’incidente di domenica non sarebbe successo.”

Cartabia conclude chiedendo all’attuale amministrazione di intervenire al più presto.

