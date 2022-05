x x

GERENZANO – La cooperativa Ardea Onlus organizza nel parco degli Aironi un corso pratico di apicoltura dal titolo “Dalle api al miele”.

Domenica 29 maggio al Parco degli Aironi si terrà il primo corso teorico e pratico sul mondo delle api.

I partecipanti, guidati da Francesco Vacirca impareranno i segreti della formazione del miele e parteciperanno con le proprie mani alle operazioni di smielatura.

Costo di partecipazione 25 euro/persona (escluso acquisto miele). Per motivi organizzativi è previsto un numero massimo di 40 partecipanti.

Per informazioni contattare direttamente il docente Francesco Vacirca al 349 083 8252. Prenotazioni sono aperte all’info point Parco degli Aironi.

