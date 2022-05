x x

SARONNO – “E’ stato un momento davvero interessante ed utile e di questo vogliamo ringraziare gli organizzatori ma soprattutto i protagonisti dell’appuntamento di venerdì scorso”. E’ il messaggio inviato da due giovani studenti saronnesi alla redazione de ilSaronno dopo l’appuntamento di venerdì scorso alla Sala Nevera.

Si è trattato di uno dei percorsi di orientamento alle professioni e al mondo del lavoro che ha visto organizzare l’incontro con professionisti. Sono stati cinque incontri settimanali realizzati con altrettanti gruppi di ragazzi delle scuole superiori della città, suddivisi per ambiti di interesse: community ambito scientifico, tecnologico e sostenibilità (hanno incontrato un’oncologa, un ingegnere elettrotecnico/informatico, una ricercatrice biologa); community ambito linguistico, turistico, sportivo, benessere e agro-alimentare (insegnante di inglese alle superiori e impiegato commerciale, tecnico del settore agro-alimentare e organizzatore di eventi titolare di un’agenzia viaggi), community ambito economico-commerciale, politico e giuridico (responsabile risorse umane presso una multinazionale, avvocato tributarista, contabile, imprenditrice e collaboratrice commercio equo-solidale), community ambito corpi speciali, protezione civile e forze armate (agenti della Polizia Penitenziaria, agente di Polizia Locale, carabinieri), community ambito sociale, sanitario, della formazione e delle scienze umane (cardiologa, psicologa, ostetrica, pedagogista)

Il percorso, cominciato a febbraio e concluso oggi pomeriggio, è un’azione svolta nell’ambito del progetto “Magneti – Giovani Generatori di Energia” finanziato dal bando regionale “La Lombardia è dei giovani”.

