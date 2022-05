x x

SARONNO – “E’ un problema che si presenta ciclicamente senza che le segnalazioni fatte al comune diano risultato”. E’ la protesta delle mamme che ieri mattina si sono ritrovati con l’auto e in alcuni casi anche i bimbi “colpiti” dall’acqua dell’impianto di irrigazione di viale Santuario che a sua volta era decisamente “bagnato” e scivoloso.

“Si è attivato all’improvviso l’impianto di irrigazione che non solo ha “lavato” auto e bimbi – hanno spiegato – ma in poco tempo ha creato maxi pozze d’acqua sia sui sampietrini sia sulla strada rendendo la prima pavimentazione scivolosa e pericolosa. Senza dimenticare lo spreco davvero non accettabile in linea generale e in questo momento di caldo e siccità in particolare”.

Anche ieri non sono mancate le segnalazioni che del resto erano state inviate all’Amministrazione comunale anche nel periodo invernale visto che l’impianto con un’innaffiatura altrettanto abbondante finisce per creare pozze d’acqua che si ghiacciano e rendono scivolosa la pavimentazione.

