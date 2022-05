x x

SARONNO – Continua il tour del coordinamento Quattro passi di pace che ieri mattina ha posizionato due ulivi, uno alla scuola elementare San Giovanni Bosco ed uno alla Vittorino da Feltre, nell’ambito del progetto che ha coinvolto gli istituti cittadini iniziato con la marcia della pace che ha portato diverse classi degli istituti cittadini in piazza contro la guerra.

Ieri sono stati coinvolti i bimbi di prima elementare che sono stati incaricati di prendersi cura della pianta la cui storia e valore sono stati riassunti da un breve intervento di Miro Fresc. Presenti alla piantumazione, realizzata grazie alla collaborazione del vivaio Le Acacie, anche la dirigente scolastica e gli assessori Franco Casali e Gabriele Musarò.

Settimana scorsa i primi due ulivi sono stati posizionati alla Damiano Chiesa e alla Pizzigoni.

