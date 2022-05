x x

SARONNO – All’Arcivescovile di piazza Santuario a Saronno fervono i lavori per l’orto biologico coltivato dai volontari di Ambiente Saronno insieme ai bambini ed alle bambine delle scuole primarie.

Il giardino sarà inaugurato il prossimo 7 giugno nel corso di un evento al quale parteciperanno tutte le persone che hanno contribuito a questo progetto, con finalità educative e didattiche; e che ha raccolto molto interesse da parte dei docenti e degli studenti, che vi stanno prendendo parte con grande entusiasmo.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: uno dei volontari di Ambiente Saronno, circolo locale di Legambiente, impegno nella cura del giardino che è stato realizzato nel cortile del complesso scolastico del Collegio Arcivescovile cittadino)

19052022