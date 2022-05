x x

SARONNO – Anche le giovanili dell ‘Az Robur Saronno sorprendono. L’under 19 trionfa in casa con risultato di 72-58 contro Lissone, conquistando così l’accesso alla finale del torneo. La finale si disputerà su due partite, contro Cernusco.

La gara d’andata è fissata per giovedì 26 maggio alle ore 21, sul parquet di casa.

Momento caldo per quanto riguarda la squadra saronnese, con l’avvicinarsi dei playoff anche per la prima squadra.

Az Robur Saronno:Cova 2, Zerbi 0, Figini 5, Foti 0, Riva 4, De Capitani 4, Fabbian 0, Rota 0, Motta 21, Pellegrini 21, Marchini 0, Banfi 15

Giacomo Rimoldi

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn