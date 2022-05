x x

SARONNO – Ottavio Vellone è il nuovo Direttore sportivo del settore giovanile. Dopo aver avuto l’incarico nel 2021 di scouter nell’Fbc Saronno e il ruolo di direttore sportivo per l’agonistica dell Sc United nella scorsa stagione, torna ad avere un incarico in maglia biancoceleste Ottavio Vellone.

“Non appena mi ha contattato il direttore generale Proserpio non ho avuto nessuna esitazione ad accettare questa nuova sfida pur avendo ricevuto offerte da parte di altre società si riparte da zero ma sono sicuro di mettere a disposizione tutto me stesso per questi colori per me Fbc Saronno è una questione di cuore.” rimarca il ds del “vivaio” del club saronnese.

19052022