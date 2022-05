x x

CISLAGO – Il 2 giugno, alle 20.30 nel cortile d’Onore del Castello Visconti Castelbarco si terrà una cerimonia di benvenuto organizzata dall’amministrazione comunale per i neo-diciottenni cislaghesi, che quest’anno raggiungeranno la maggiore età.

“Acquisite la piena cittadinanza e assumete diritti e doveri specifici, diventando protagonisti attivi della comunità – scrivono il sindaco Stefano Calegari e il vicesindaco Romina Codignoni – per celebrare questo vostro significativo momento, l’amministrazione comunale vi invita a partecipare all’iniziativa del “Battesimo Civico” per i diciottenni, quale segno di benvenuto nella vita pubblica del paese.”

Per confermare la presenza, l’amministrazione chiede di scrivere un’email a cultu[email protected], entro venerdì 27 maggio.

Il castello di Cislago si trova nei pressi di piazza Toti.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: archivio)

19052022