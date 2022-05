x x

CISLAGO – Arriva anche dall’Amministrazione comunale il plauso a Hilal Elisa Lamiae, giovane studentessa diciassettenne di Cislago, in finale al concorso di Cna Federmoda, che si terrà a Roma il prossimo luglio.

Elisa, che frequenta il terzo anno dell’Istituto tecnico Sistema Moda di Busto Arsizio, ha partecipato all’importante concorso del settore moda, presentando capi per la primavera-estate 2023 ideati insieme ad una compagna, ed è riuscita ad ottenere uno dei trenta posti disponibili per la finalissima di “Professione Moda Giovani Stilisti – RMI 2022”.

“Un risultato importante, che rappresenta uno dei talenti della comunità giovanile cislaghese – conclude l’Amministrazione in una nota – ad Elisa auguriamo in bocca al lupo e un futuro ricco di soddisfazioni”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn