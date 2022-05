x x

SARONNO – Un orto con piante aromatiche: è questa la novità in arrivo al parco comunale De Rocchi di piazza Unità d’Italia. Le zone prescelte sono due aiuole, una a nord ed una a sud del parco. Saranno collocate basilico, menta ed altre essenze.

Ad entrare nei dettagli del progetto è l’assessore comunale all’Ambiente, Franco Casali: “Si tratta di due aiuole di quattro metri quadrati per due metri. Accoglieranno piante aromatiche. Ci saranno tra l’altro melissa, salvia, menta e tante altre ancora”. Intanto, in vista della riapertura al pubblico del parco dopo una serie di opere di sistemazione, è prevista la manutenzione del verde, visto che dopo i recenti temporali l’erba è cresciuta parecchio e va tagliata.

(foto: il parco De Rocchi di Saronno)

19052022