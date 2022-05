x x

SARONNO – Il torrente Lura è diventato verde: succede nel tratto in centro a Saronno, dove il corso d’acqua è stato letteralmente invaso dalle alghe. Non era mai accaduto, o quanto meno non se n’erano mai viste così tante. E tanti cittadini si fermano adesso sui ponticelli di via Filippo Reina, all’angolo con via Marconi, e via Roma, per osservare questo strano fenomeno.

Le alghe hanno ricoperto tutto il fondo del torrente, e il timore è che possano costituire un pericolo per i pesci che da qualche tempo hanno ripopolato il Lura. Un mistero da dove arrivino e da cosa sia stata provocata una tale proliferazione.

(foto: alcune immagini del torrente Lura e delle alghe, dal ponticello di via Marconi all’angolo con via Filippo Reina)

19052022