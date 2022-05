x x

SARONNO- è di pochi giorni fa la notizia che sabato 28 e domenica 29 maggio si terrà, nell’area esterna centrale dell’Istituto Padre Monti (via Legnani 4), l’annuale Festa della musica, organizzata dalla scuola di musica Albero Musicale e dalla Fondazione Daimon col patrocinio del comune di Saronno. L’ingresso sarà totalmente gratuito e libero e si terrà anche in caso di maltempo.

L’evento avrà inizio entrambi i giorni alle ore 20, e si terrà dopo il saggio degli allievi della scuola di musica (che comincerà alle 14 anche in questo caso di entrambe le date). Confermata inoltre l’esibizione, domenica 29 maggio alle ore 11, dell’Orchestra filarmonica europea sezione giovani diretta dal maestro Marcello Pennuto. Da anni infatti questo importante ensemble ha stretto una partnership con Albero Musicale a livello organizzativo e divulgativo, raccogliendo anche giovani talenti della scuola di musica per i suoi frequenti concerti. Di seguito il link per saperne di più sull’Orchestra: https://www.alberomusicale.it/orchestra-filarmonica/

La scaletta serale è ricca di artisti che spazieranno fra svariati generi musicali: sabato 28 maggio alle ore 20 inizieranno gli “Aesthetic Will”, band saronnese dallo stampo post punk e new wave; seguiranno alle ore 21.30 i “The Trashed”, anche questo un gruppo di Saronno dedito al mai dimenticato punk rock. Dedicata, invece, agli appassionati di musica jazz e fusion la serata del 29 maggio, aperta dai “Cube Project” alle 20 cui seguiranno i “Facing North” alle 21.30.

Entrambe le serate saranno (è il caso di dirlo) condite dalla presenza di “Paneliquido”, una società di catering che per l’occasione presenzierà alla festa con un food truck e un’ampia scelta di birre artigianali.

Per informazioni ci si potrà rivolgere al numero 02/96704147 o alla e-mail [email protected]

Di seguito alcuni link degli artisti che si esibiranno e di “Paneliquido”:

https://www.facebook.com/aestheticwill

https://www.facebook.com/TRASHED.ROCKNROLL

https://www.facebook.com/Facing-North-101360228870021

https://www.facebook.com/paneliquido

Foto tratte da profili Facebook

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

;Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

;Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn