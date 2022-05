x x

SARONNO/SARONNESE – C’è l’imbarazzo della scelta questo fine settimana, dalle visite guidate a Bovisio Masciago e Castellazzo di Bollate all’inseguimento della storia e delle bellezze architettoniche del nostro territorio agli spettacoli teatrali, anche in dialetto, come quello proposto questa sera da Unitre Saronno.

Venerdì 20 Maggio

ROVELLO PORRO – Alle 16, nel cortile del centro civico di piazza Porro, va in scena lo spettacolo per bambini “Nella foresta dei fratelli Grimm” della compagnia teatrale “Dei Gelosi”. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it .

SARONNO – Alle 20.30, al cineteatro Prealpi, va in scena lo spettacolo dialettale “Dai .. cùnta sù” proposto da Unitre Saronno. Informazioni al sito www.unitresaronno.it .

LIMBIATE – Si parte questa sera alle 21 con l’omaggio musicale ai “Queen” per l’evento che La proloco propone alla città; “Limbiate: Let’s go on the road” è una tre giorni all’insegna della musica, del street food e dell’intrattenimento, a fare da sfondo alla manifestazione, bancarelle, street food, hobbisti e un’area interamente dedicata ai bimbi negli spazi di piazza Tobagi. Calendario completo al sito www.comune.limbiate.mb.it.

Sabato 21 e domenica 22 Maggio

ROVELLASCA – Alla sala Tonani della biblioteca civica di via Edmondo De Amicis 1, sarà allestita la mostra “Il linguaggio e l’arte” con le opere di Alejandro Belleri. Informazioni al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

Sabato 21 Maggio

ROVELLASCA – Alle 15, a villa Bianca in via Battisti 13, mostra di beneficenza finalizzata all’acquisto di una culla termica da inviare in Ucraina, alle 19.30 apericena a cura dell’associazione “Taac di si gira” e alle 21 concerto in acustica “The Ginor’s con ingresso libero. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 0296961859.

SARONNO – Alle 21, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 15, presentazione del libro di Giuseppe Mendicino “Mario Rigoni Stern. Un ritratto” organizzato dal gruppo Alpini Saronno con ingresso libero.

COGLIATE – Alle 21, al centro culturale parrocchiale “Monsignor Battista Ferraroli” di piazza Giovanni XXIII, la compagnia teatrale “I Clan-Destini” propone la commedia “Sogno di una notte …”. Informazioni al numero 3484286664, sito internet www.parrocchiacogliate.com.

Domenica 22 Maggio

MILANO – Ultimo giorno per visitare la mostra fotografica “All’ombra del Baobab” di Monica Bulaj, allestita a casa Emergency in via santa Croce 19. Orari dalle 10 alle 19 con ingresso libero. Informazioni al sito internet www.emergency.it.

SARONNO – Alle 11, alla sala Nevera di casa Morandi di viale Santuario, inaugurazione della mostra “Santa Rita da Cascia protettrice delle malmaritate” a cura di Lucia Ceriani con le opere dell’artista Grazia Giani. L’evento rimarrà in programma fino al 29 Maggio, informazioni al sito internet www.reterosa.eu.

BOVISIO MASCIAGO – L’associazione “Baule Verde” propone dalle 10 delle visite guidate alla storica Villa Zari di Bovisio Masciago. Informazioni e prenotazioni via whatsapp al numero 3665901468 o via e-mail a [email protected] .

CASTELLAZZO DI BOLLATE – “On the Edge of time” è la mostra monografica dell’artista Angela Lyn visitabile nella prestigiosa cornice di villa Arconati (in foto). L’esposizione conduce lo spettatore in un viaggio attraverso venticinque stanze della dimora storica, esplorando questioni di identità, genere e cultura nella loro relazione con il tempo e lo spazio. Informazioni e prenotazioni al sito internet www.villaarconati-far.it.