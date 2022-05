x x

GERENZANO – Grazie agli organizzatori vi proponiamo le colorate foto delle contrade di Gerenzano che sono al lavoro per la nuova edizione del palio. Sono scatti di domenica scorsa quando i protagonisti erano tutti in piazza con i gazebo per raccogliere le iscrizioni dei rioni e consegnare magliette/gadget in vista del Palio.

Il conto alla rovescia per la partenza del palio è ormai partito e i rioni stanno continuando a raccogliere le adesioni per i giochi di Palio e Minipalio. Oltre ai giochi i Rioni stanno anche preparando la sfilata che avrà come tema “le origini” quindi ciascuna contrada dovrà portare le proprie origini in corteo. Ci sarà un premio che verrà assegnata da una giuria. Fervono i preparativi anche sul fronte degli addobbi per abbellire il paese, anche per gli addobbi verrà assegnato un premio dal Comitato Palio.



Per le foto si ringraziano i fotografi del Palio Roberto, Chiara, Francesco, David che erano presenti alla manifestazione di domenica

