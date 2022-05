x x

BUSSOLENGO – Doppiette per Rheavendors Caronno e Mia Office Pianoro nei recuperi infrasettimanali di Serie A1 Softball. Le lombarde sbancano il campo del Bussolengo con due prove difensive impeccabili mentre Pianoro batte la Bertazzoni Collecchio al termine di due sfide intense ed equilibrate.

Recuperi

Martedi 17 maggio 2022

Mia Office Blue Girls Pianoro – Bertazzoni Collecchio 7-4; 4-3

Bussolengo 2.0 – Rheavendors Caronno 0-8 (5 inning); 0-3 (8 inning)

Classifica girone A

MKF Bollate (11 vittorie – 1 sconfitta, .917); Inox Team Saronno (6-4 .600); Mia Office Blue Girls Pianoro (4-4, .500), Head Reborn Sestese (4-6 .400), Bertazzoni Collecchio (2-8, .200)

Classifica girone B

Poderi Dal Nespoli Forlì (10 vittorie – 2 sconfitte, .833); Rheavendors Caronno (9-3, .750); Metalco Thunders Castelfranco (6-6, .500); Taurus Donati Gomme Old Parma (4-6, .400); Bussolengo 2.0, Banco di Sardegna Nuoro (2-10, .167).

(foto: la lanciatrice del Caronno, Yilian Tornes)

