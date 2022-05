x x

SARONNO – Sta entrando nella fase conclusiva il raduno playoff Can D in atto, questi giorni, a Tirrenia in Toscana. A rappresentare la sezione di Saronno sono presenti due assistenti: Alessandro Cassano e Salvatore Nicosia.

Per Cassano e Nicosia una stagione decisamente impegnativa, ai quattro angoli d’Italia, per svolgere il ruolo di assistenti arbitrali durante gli incontri delle formazioni d’elite del calcio dilettantistico. E che ora si preparano a questo atto conclusivo dell’annata, quando saranno decise molte promozioni e relegazioni. Per questi incontri dunque decisivi anche la sezione degli arbitri saronnesi si prepara a dare il proprio contributo.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: Alessandro Cassano e Salvatore Nicosia al raduno playoff di serie D a Tirrenia in Toscana)

21052022