CERIANO LAGHETTO – Il consiglio comunale ha approvato a maggioranza il Bilancio comunale di previsione 2022, uno strumento di pianificazione economica che consente di certificare gli equilibri finanziari del Comune di Ceriano Laghetto. “Anche quest’anno approviamo un previsionale di assoluta solidità, che ci può tranquillizzare sul piano finanziario nonostante un periodo molto complicato a livello nazionale e internazionale” commenta il sindaco Roberto Crippa. Con l’approvazione del Bilancio di previsione 2022 vengono fissati anche i tributi locali e a Ceriano Laghetto spicca la decisione politica di mantenere il livello di tassazione Irpef ancorato allo 0,2%, il minimo fissato per legge. “Ormai sono pochissimi i Comuni in grado di farlo, la nostra è una precisa scelta politica che siamo orgogliosi di mantenere grazie ad una gestione oculata delle spese che ci permette di non andare ad intaccare il reddito dei cittadini” aggiunge il sindaco.

Novità di quest’anno anche una lieve riduzione della Tari, resa possibile grazie ad un risparmio sui costi generali del servizio. “Abbiamo un risparmio sul costo complessivo che, spalmato sulla platea complessiva delle utenze si tradurrà in una riduzione di qualche punto percentuale sui bollettini” continua il sindaco.

Per quanto riguarda l’Imu vengono confermate le aliquote dello scorso anno e le scadenze relative al pagamento di acconto e saldo fissate relativamente al 16 giugno e 16 dicembre. Saranno esentati dal pagamento dell’IMU l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(foto: il consiglio comunale di Ceriano Laghetto)

21052022