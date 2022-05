x x

MILANO – Prosegue in Lombardia il trend degli ultimi giorni, con numeri relativamente elevati per quanto riguarda i nuovi casi positivi al coronavirus ma numeri in calo per quanto concerne i nuovi ricoveri.

I dati di oggi in Lombardia nel dettaglio:

Tamponi effettuati: 33.156, totale complessivo: 37.497.281

nuovi casi positivi: 3.539

in terapia intensiva: 32 (-3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 798 (-32)

i decessi, totale complessivo: 40.408 (+24)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

21052022