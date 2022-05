x x

SARONNO – La violenta rissa scoppiata venerdì sera tra via Diaz e piazza Cadorna è stata la notizia più letta ieri su ilSaronno.

Saronno, grande interesse in città per le ricerche della 45enne ucraina di cui non si hanno più notizie da una settimana.

Tredicenne colpito da un auto davanti al Santuario.

Appello per trovare (e ringraziare) il rovellese che ha trovato uno smartphone “volato” dall’auto in corsa.

L’attesa notizia è arrivata: lunedì riapre il parco De Rocchi ma c’è una nuova chiusura in arrivo.

Polizia locale recupera a Saronno, motorino rubato a Venegono.

Iscrizioni aperte, il palio inizia a colorare Gerenzano.