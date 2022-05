x x

SARONNO – Un tocco di saronnesità e tutta la tradizione alpina racchiusi in un nuovo logo che accompagnerà un anno di iniziative ed eventi in città. E’ stato presentato nella sede alpina di via Volonterio il logo che accompagnerà il novantesimo anniversario del Gruppo Alpino di Saronno.

A realizzarlo, con l’input delle penne nere saronnesi, Claudia Crespi. “Con l’aiuto del talento di Claudia – spiega Gianpietro Guaglianone – siamo riusciti a fare una sintesi grafica del traguardo raggiunto dal nostro gruppo. Ci sono tutti i simboli del mondo degli alpini, a partire delle penne nere con le nappine tricolore ma anche un pizzico di saronnesità con la torre e il colore azzurro. Siamo rimasti però fedeli alla nostra tradizione alpina con i colori nero e verde e raccontano il mondo degli alpini riassunto anche dall’intramontabile “Sempre avanti””.

Primo “debutto” del logo la locandina dell’incontro in programma stasera sabato 21 maggio alle 21 all’auditorium Aldo Moro la presentazione della biografia di Mario Rigoni Stern, scritta da Giuseppe Mendicino.

Scrittore, alpino e attivamente coinvolto per difendere l’ambiente e la natura, la vita di Mario Rigoni Stern è rinchiusa nelle pagine del libro di Giuseppe Mendicino dal titolo “Mario Rigoni Stern, un ritratto”. L’evento, patrocinato dal comune di Saronno, seguirà tutte le normative anticontagio vigenti. L’ingresso è libero.

Ed è solo l’inizio: “Stiamo già lavorando – spiega il capogruppo Roberto Falchi presente con alcuni consiglieri – per diverse iniziative, incontri ma anche momenti in piazza, che si terranno in città a partire da settembre”.

